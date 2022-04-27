Швейцария изменит правила приема беженцев из Украины

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Власти Швейцарии возобновят равномерное перераспределение беженцев из Украины по разным регионам страны, чтобы снизить нагрузку на некоторые населенные пункты и регионы. Об этом сообщает Swissinfo.

«Мы хотим создать большую стабильность как для беженцев, так и для кантональных управлений, отвечающих за социальное обеспечение или образование, чтобы избежать непропорционального распределения нуждающихся людей», — отметил на пресс-конференции Дэвид Келлер из секретариата по вопросам миграции.

По его словам, города, в том числе Цюрих, Базель и Берн, а также регион Тичино, столкнулись с большим потоком прибытий украинцев.

За последние семь недель в Швейцарии зарегистрировано около 37 тысяч беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домовладениях благодаря усилиям общественных организаций и инициативе частных.

Отмечается, что все, кроме нескольких украинских беженцев, получили особый правовой статус: он позволяет им устраиваться на работу и ходить на бесплатные языковые курсы, чтобы проще интегрироваться в стране.

Отметим, что Швейцарией с 12 марта 2022 года применяется статус временной защиты S для граждан Украины, которые вынуждены были покинуть Родину из-за войны. Этот статус предоставляет право на проживание в Швейцарии до одного года с последующим продлением срока пребывания.

По данным украинского МИДа, кроме граждан Украины и членов их семей, статус защиты S предоставляется также гражданам третьих стран, покинувших Украину из-за войны. Обязательное условие — наличие у них действительного вида на жительство в Украине и невозможности безопасного возвращения к государству их гражданства.

Вместе с тем, статус защиты S не будет распространяться на лиц, которым уже предоставлен статус защиты страны ЕС. Те, кто получает такой статус защиты, могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без разрешения на поездку.

Граждане Украины могут искать оплачиваемую работу в Швейцарии (включая самозанятость) без ожидания. Для этого нужно стать на учет в федеральном центре убежища.