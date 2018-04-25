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Швейцария начала расследование информации о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран

Фото pixabay.com

Швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что ЦРУ и разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной перепиской официальных лиц других стран. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Ранее в The Washington Post появился материал со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы ФРГ о том, что разведки США и Германии с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

По данным издания, Crypto AG получила миллионы долларов за это время, предоставляя разведывательным службам Германии и США, которые ею владели, доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах.

Так, по данным СМИ, разведки следили, в частности, за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году.

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Отмечается, что Китай и СССР не пользовались услугами швейцарской компании.

Также уточняется, что в начале 1990-х разведка Германии прекратила работу с Crypto AG, и ЦРУ выкупила ее долю в компании. По данным The Washington Post, ЦРУ продала активы в Crypto AG в 2018 году.

freecity.lv

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