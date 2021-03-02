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Швейцария начала смягчать ограничения

Фото pixabay.com

ТАСС пишет, что в Швейцарии стартовал первый этап смягчения противокоронавирусных ограничений.

С  1 марта, в стране открылись все магазины, музеи, зоопарки, спортивные площадки. Власти разрешают проведение частных собраний под открытым небом с числом участников до 15 человек. Для молодёжи в возрасте от 16 до 20 лет отменяются ограничения по числу участников спортивных и культурных событий.

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При этом рестораны не будут работать до второго этапа снятия ограничений — до 22 марта: предполагается, что с этой даты они смогут открыть для посетителей террасы, а при благоприятной эпидситуации — открыться полностью.

По данным издания на 26 февраля, в Швейцарии с начала пандемии было выявлено 554 932 инфицированных, погибли 9 270 пациентов.

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