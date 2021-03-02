Швейцария начала смягчать ограничения

При этом рестораны не будут работать до второго этапа снятия ограничений — до 22 марта: предполагается, что с этой даты они смогут открыть для посетителей террасы, а при благоприятной эпидситуации — открыться полностью.

По данным издания на 26 февраля, в Швейцарии с начала пандемии было выявлено 554 932 инфицированных, погибли 9 270 пациентов.