Швейцария присоединилась к визовым санкциям ЕС для россиян

Правительство Швейцарии приостановило упрощенный визовый режим с Россией, пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление Федерального совета страны. Теперь визовое законодательство Швейцарии для россиян полностью соответствует правилам ЕС.
«Для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», — отмечается в документе (цитата по ТАСС).
ЕС полностью приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 12 сентября. После этого решения россияне вынуждены дольше ждать одобрения визы и платить в два раза больше (вместо 35 евро — 80 евро). Исключения сделаны для членов семей, студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества России.
При этом странам ЕС дается право отказать в визе гражданам РФ, которые могут «угрожать безопасности». В официальном документе не раскрывается, что может представлять угрозу безопасности и в каком случае человеку могут отказать.
Также Еврокомиссия выпустила регламент выдачи европейских виз россиянам, в котором не рекомендовала выдавать многократные визы с длительным сроком действия. Вместо этого страны должны сосредоточиться на однократных визах с коротким сроком или ограниченным сроком поездки.
Консульствам стран ЕС рекомендовано увеличить сроки выдачи виз россиянам с обычных 15 до 45 дней, чтобы тщательнее проверять заявителей. В числе критериев проверки есть и угроза безопасности. Кроме этого, консульствам разрешили, помимо обязательных, запрашивать дополнительные документы и давать более низкий приоритет туристическим поездкам.
Вместе с тем полный запрет на визы россиянам вводиться не будет. Однако в одностороннем порядке их уже прекратили выдавать Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Краткосрочные визы больше не выдают Дания и Нидерланды. Финляндия с 1 сентября решила сократить выдачу туристических виз россиянам в десять раз.freecity.lv