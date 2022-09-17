Швейцария присоединилась к визовым санкциям ЕС для россиян

ЕС полностью приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 12 сентября. После этого решения россияне вынуждены дольше ждать одобрения визы и платить в два раза больше (вместо 35 евро — 80 евро). Исключения сделаны для членов семей, студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества России.

При этом странам ЕС дается право отказать в визе гражданам РФ, которые могут «угрожать безопасности». В официальном документе не раскрывается, что может представлять угрозу безопасности и в каком случае человеку могут отказать.

Также Еврокомиссия выпустила регламент выдачи европейских виз россиянам, в котором не рекомендовала выдавать многократные визы с длительным сроком действия. Вместо этого страны должны сосредоточиться на однократных визах с коротким сроком или ограниченным сроком поездки.

Консульствам стран ЕС рекомендовано увеличить сроки выдачи виз россиянам с обычных 15 до 45 дней, чтобы тщательнее проверять заявителей. В числе критериев проверки есть и угроза безопасности. Кроме этого, консульствам разрешили, помимо обязательных, запрашивать дополнительные документы и давать более низкий приоритет туристическим поездкам.

Вместе с тем полный запрет на визы россиянам вводиться не будет. Однако в одностороннем порядке их уже прекратили выдавать Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Краткосрочные визы больше не выдают Дания и Нидерланды. Финляндия с 1 сентября решила сократить выдачу туристических виз россиянам в десять раз.