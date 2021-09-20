Швейцария ужесточила требования к въезжающим в страну

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С понедельника, 20 сентября, путешественники, въезжающие в Швейцарию, которые не были вакцинированы от коронавируса или не выздоровели, должны будут предъявить отрицательный результат теста (ПЦР или тест на антитела), независимо от того, откуда они едут и каким видом транспорта въезжают в страну. Об этом в пятницу, сообщает Интерфакс, со ссылкой на европейские СМИ.

Кроме того, они должны будут пройти повторное тестирование на коронавирусную инфекцию через четыре-семь дней. Результат второго теста должен быть отправлен в соответствующее кантональное ведомство здравоохранения.

Сообщается, что тестирование не требуется для вакцинированных препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или для выздоровевших, имеющих у себя в распоряжении прививочный сертификат или другое действительное доказательство вакцинации или выздоровления.