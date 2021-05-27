Швейцария заявила о провале семилетних переговоров с ЕС

Отмечается, что переговоры в основном наталкивались на требование ЕС о полном доступе к швейцарскому рынку труда для своих граждан, в том числе тех, кто ищет работу. Швейцария противостояла такому шагу. Кассис заявил, что это может означать «смену парадигмы», которая может привести к тому, что нешвейцарцы получат право на социальное обеспечение в стране.

При этом Кассис отметил, что Швейцария надеется остаться тесным партнером ЕС, с которым у нее более 100 двусторонних договоров.

Решение прекратить семилетние переговоры между Берном и Брюсселем может иметь широкое влияние на отношения между Швейцарией и крупнейшим единым мировым рынком.

ЕС предупредил, что недостижение согласия может повредить многочисленным существующим договоренностям, включая сотрудничество в сферах торговли, образования и исследований.

Напомним, в прошлом году почти две трети швейцарцев на референдуме высказались против того, чтобы отменить соглашение с ЕС о свободном перемещении людей.