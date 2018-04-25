Швейцарские отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденными

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Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили, что ЕП и Советом Евросоюза предварительно одобрено предложение Еврокомиссии о введении в странах-членах ЕС обязательного единовременного отпуска для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.

В большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, отпуск отцу при рождении ребенка уже узаконен, однако его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. В Швейцарии, которая не входит в ЕС, нет отпуска по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.

Согласно новой инициативе, мужчина сможет взять отпуск по уходу за новорожденным в течение шести месяцев после рождения ребенка в форме отдельных дней или весь целиком. Десятидневный отпуск будет финансироваться из пособий по потере дохода, а для этого потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год. При этом максимальная сумма пособия в день составит 196 франков.

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