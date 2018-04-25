TOP,Сегодня в мире

Швейцарские отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденными

Фото из открытых источников

Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили, что ЕП и Советом Евросоюза предварительно одобрено предложение Еврокомиссии о введении в странах-членах ЕС обязательного единовременного отпуска для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.

В большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, отпуск отцу при рождении ребенка уже узаконен, однако его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. В Швейцарии, которая не входит в ЕС, нет отпуска по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.

Согласно новой инициативе, мужчина сможет взять отпуск по уходу за новорожденным в течение шести месяцев после рождения ребенка в форме отдельных дней или весь целиком. Десятидневный отпуск будет финансироваться из пособий по потере дохода, а для этого потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год. При этом максимальная сумма пособия в день составит 196 франков.

Последние новости

default image
С октября вводятся бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург

Подробнее...
default image
Швейцарские отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденными

Подробнее...
default image
Achema в суде ЕС проиграла спор о госпомощи терминалу СПГ

Подробнее...
default image
США выделят Украине около $140 млн военной помощи

Подробнее...
default image
Глава Utenos trikotazas: производительность труда отстает от темпов повышения зарплат

Подробнее...
default image
Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности санкций против РФ

Подробнее...
default image
В. Шапока: по поводу криптовалюты "Фейсбука" требуется глобальное решение

Подробнее...
default image
Кремль об отношениях с Украиной: Атмосфера меняется

Подробнее...
default image
Торговая сеть Spar присматривается к Литве

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии оценили ситуацию в медиапространстве

Подробнее...
default image
Министры стран Северной Европы и Балтии обсудили актуальные вопросы внешней политики

Подробнее...
default image
В Британии показали худший сценарий Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Подробнее...
default image
Президент посетил ДГБ, представил приоритеты развития разведки

Подробнее...
default image
В Литву собирается прийти российская торговая сеть "Светофор"

Подробнее...
default image
На Испанию обрушились "ливни столетия"

Подробнее...
default image
Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

Подробнее...
default image
Футбольный стадион в Австрии художник превратил в лес

Подробнее...
default image
Шнобелевская премия-2019: самые странные научные открытия

Подробнее...
default image
Copenhagen Merchants учреждает предприятие в Каунасе

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600