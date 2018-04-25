Шяуляй – Церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй пройдет церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования.

Бельгийские военные, которые охраняли воздушное пространство над странами Балтии две ротации подряд — восемь месяцев, передадут миссию Испании и Великобритании, сообщили в Минобороны Литвы.

Для испанцев — это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии в шестой раз.

Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F-18 Hornet, британцы — на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.