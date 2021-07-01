Си Цзиньпин: китайский народ не позволит внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя

«Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из плоти китайского народа, насчитывающего свыше 1,4 млрд человек», — заявил Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР и председателем Центрального военного совета.

«Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает этого в настоящее время и не будет так делать в будущем», — добавил Си Цзиньпин.

Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок, отметил Си Цзиньпин, призвав прилагать неустанные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин также отметил, что Коммунистическая партия Китая заботится о будущем и судьбе человечества и готова рука об руку двигаться вперед со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок, отметил он.