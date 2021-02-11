Си Цзиньпин назвал противостояние США и Китая катастрофой для мира

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Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал противостояние стран катастрофой для всего мира. Его слова приводит ТАСС.

«Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», – заявил глава Китая.