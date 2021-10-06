Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 — Bloomberg

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Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично участвовать в саммите G20 в Риме. Об этом во вторник, 5 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

«Китайские дипломаты проинформировали официальных лиц стран G20 о том, что председатель Си Цзиньпин в настоящее время не планирует лично присутствовать на саммите в Италии в этом месяце», — рассказал агентству источник.

Отмечается, что данное послание было передано на встрече посланников G-20 во Флоренции в прошлом месяце.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с мерами Китая по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сюда же входит обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа.

В Bloomberg cчитают, что отказ от личного присутствия в этот раз может негативно сказаться на достижении соглашений по вопросам, которые будут обсуждать на саммите.

Переговоры «Большой двадцатки» состоятся 30-31 октября в Риме. На них лично будет присутствовать президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что внеочередной саммит стран Большой двадцатки (G20) состоится 12 октября.