Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в Китае

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Китай полностью преодолел бедность и нищету. Об этом в четверг, 25 февраля, объявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, сообщает Интерфакс-Украина.

«Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал он.