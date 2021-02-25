Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в Китае

Китай полностью преодолел бедность и нищету. Об этом в четверг, 25 февраля, объявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, сообщает Интерфакс-Украина.
«Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал он.
При этом Си Цзиньпин отметил, что из состояния нищеты и бедности «совместными усилиями партии и народа» удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень.
«С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо! Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации», — заявил китайский руководитель, отметив, что этого удалось достичь в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая (23 июля).
Ранее сообщалось, что в 2020 году экономика Китая выросла несмотря на пандемию COVID-19.korrespondent.net