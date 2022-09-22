Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

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Китайским военным нужно «сфокусироваться на подготовке к войне». Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин на конференции по национальной обороне и военным реформам в Пекине, сообщает Синьхуа в среду, 21 сентября.

Это мероприятие прошло в присутствии высокопоставленных представителей Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР.