Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Китайским военным нужно «сфокусироваться на подготовке к войне». Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин на конференции по национальной обороне и военным реформам в Пекине, сообщает Синьхуа в среду, 21 сентября.
Это мероприятие прошло в присутствии высокопоставленных представителей Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР.
«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, понимать новую ситуацию и требования задач, сфокусироваться на подготовке к войне, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», – сказал китайский лидер.
Ранее сообщалось, что Китай ведет против Тайваня «когнитивную войну», запугивая население островного государства.
А накануне президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.freecity.lv