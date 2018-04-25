  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Литва пока не рассматривает возможность выпуска столетних облигаций

Подробнее...
default image
Европарламент поддержал сексуальное образование в школах

Подробнее...
default image
Siauliu bankas: у нас больше одной стратегической альтернативы

Подробнее...
default image
В Германии смещен с должности глава комитета Бундестага

Подробнее...
default image
В Будапеште отменили так называемый «закон о переработках»

Подробнее...
default image
Norwegian Air расширяет летную сетку из Литвы в Скандинавию

Подробнее...
default image
Туристов заставят заплатить за вылет с курортов Египта

Подробнее...
default image
Сеть почтоматов Omniva LT увеличилась почти на 100

Подробнее...
default image
В Литве выбирают автомобиль года

Подробнее...
default image
Премьера мюзикла «Ждет тебя лес»

Подробнее...
default image
В преддверии Рождества

Подробнее...
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
ПАСЕ планирует изменить механизм введения санкций

Подробнее...
default image
Миссия МВФ начинает свою работу в Литве

Подробнее...
default image
Литва и Россия совершили "обмен шпионами": двое литовцев и норвежец возвращены в Литву

Подробнее...
default image
После достижения соглашения с Москвой об обмене шпионами Г.Науседа встретился с главой ДГБ

Подробнее...
default image
В Беларуси имена уклонистов будут публиковать в СМИ

Подробнее...
default image
Помилованные в Литве российские шпионы: кто они?

Подробнее...
default image
Лидеры БРИКС призвали заключить соглашение о неразмещении оружия в космосе

Подробнее...
default image
Г.Науседа помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Siauliu bankas: у нас больше одной стратегической альтернативы

Фото BFL/ Алюс Королевас

Литовский банк Siauliu bankas, находящийся в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и местных акционеров, проводит анализ стратегических альтернатив и утверждает, что у него есть более чем одно возможное стратегическое направление. 

По словам директора администрации банка Витаутаса Синюса, пока нет реальных результатов обозрения стратегических альтернатив. 

«Процесс не является простым, стратегических альтернатив несколько. Работа идет, но результатов, которыми мы бы могли поделиться, пока нет»,  – заявил на пресс-конференции в среду В. Синюс. 

афиша

«В данный момент я точно не могу прокомментировать что-либо», –сказал он.

В августе сообщалось, что Siauliu bankas рассматривает стратегические альтернативы, включая и возможную продажу банка или объединение, а также публичное предложение акций, приобретение дополнительного бизнеса, заявление о листинге акций на биржах других стран. 

ЕБРР инвестировал в Siauliu bankas в 2005 году, когда за 5,8 млн евро приобрел 16,1% акций банка. Позднее, когда литовский банк увеличивал капитал, ЕБРР делал дополнительные инвестиции, а также конвертировал предоставленные им кредиты в акции банка и сейчас владеет пакетом в 26% акций. 

Новый глава ЕБРР в Балтийских странах Иан Броун ранее заявлял, что пришло время ЕБРР покинуть Siauliu bankas.

Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600