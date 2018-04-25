Siauliu bankas: у нас больше одной стратегической альтернативы

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Литовский банк Siauliu bankas, находящийся в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и местных акционеров, проводит анализ стратегических альтернатив и утверждает, что у него есть более чем одно возможное стратегическое направление.

По словам директора администрации банка Витаутаса Синюса, пока нет реальных результатов обозрения стратегических альтернатив.

«Процесс не является простым, стратегических альтернатив несколько. Работа идет, но результатов, которыми мы бы могли поделиться, пока нет», – заявил на пресс-конференции в среду В. Синюс.