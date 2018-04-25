Siauliu bankas: у нас больше одной стратегической альтернативы

Литовский банк Siauliu bankas, находящийся в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и местных акционеров, проводит анализ стратегических альтернатив и утверждает, что у него есть более чем одно возможное стратегическое направление.
По словам директора администрации банка Витаутаса Синюса, пока нет реальных результатов обозрения стратегических альтернатив.
«Процесс не является простым, стратегических альтернатив несколько. Работа идет, но результатов, которыми мы бы могли поделиться, пока нет», – заявил на пресс-конференции в среду В. Синюс.
«В данный момент я точно не могу прокомментировать что-либо», –сказал он.
В августе сообщалось, что Siauliu bankas рассматривает стратегические альтернативы, включая и возможную продажу банка или объединение, а также публичное предложение акций, приобретение дополнительного бизнеса, заявление о листинге акций на биржах других стран.
ЕБРР инвестировал в Siauliu bankas в 2005 году, когда за 5,8 млн евро приобрел 16,1% акций банка. Позднее, когда литовский банк увеличивал капитал, ЕБРР делал дополнительные инвестиции, а также конвертировал предоставленные им кредиты в акции банка и сейчас владеет пакетом в 26% акций.
Новый глава ЕБРР в Балтийских странах Иан Броун ранее заявлял, что пришло время ЕБРР покинуть Siauliu bankas.
Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
Оставьте свой комментарий