Сili pica отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Компания Сili pica, владеющая сетью пиццерий в Литве и Латвии, отказывается от заявленных ранее планов приобретения предприятий общественного питания в Балтийских странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Глава холдинга Cili Holdings, которому принадлежит Cili pica, Йонас Каросас сообщил, что в результате размещения облигаций компания позаимствовала 1 млн евро – наполовину меньше, чем планировалось летом.

Й. Каросас утверждает, что, если компания будет расширяться в ближайшее время, то будет делать это органично, а не через приобретения.

Летом прошлого года сообщалось, что Cili Holdings планирует позаимствовать на рынке 2 млн евро, направив эти средства на приобретение предприятий общественного питания в Балтийских странах.