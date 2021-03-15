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Сильнейшая за 10 лет песчаная буря накрыла Пекин

Фото pixabay.com

Информагентство Xinhua сообщает, что на китайскую столицу Пекин обрушилась сильнейшая за последние годы песчаная буря. В результате в аэропортах Дасин и Шоуду были отменены более 420 авиарейсов.

Видимость в городе не превышает километра. Уровень загрязнения был повышен до шестого. Концентрация частиц PM 10 в воздухе составляет более 8 000 мг/м³ — это в 160 раз больше нормы (по оценкам ВОЗ).

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В Пекине объявлен «жёлтый» уровень опасности, действует рекомендация не выходить из дома без крайней необходимости. Местные синоптики отмечают, что эта буря – самая сильная за последние 10 лет. Помимо Пекина, она накрыла север и северо-запад КНР.

Кроме того, эта песчаная буря пришла и в Монголию, где в результате неё уже погибли 6 человек, а 81 житель пропал без вести. Сопровождающий бурю сильный ветер повредил линии электропередач, что привело к обесточиванию отдельных районов.

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