Сильнейшая за 10 лет песчаная буря накрыла Пекин

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Информагентство Xinhua сообщает, что на китайскую столицу Пекин обрушилась сильнейшая за последние годы песчаная буря. В результате в аэропортах Дасин и Шоуду были отменены более 420 авиарейсов.

Видимость в городе не превышает километра. Уровень загрязнения был повышен до шестого. Концентрация частиц PM 10 в воздухе составляет более 8 000 мг/м³ — это в 160 раз больше нормы (по оценкам ВОЗ).