Сильнейшая за 10 лет песчаная буря накрыла Пекин

Информагентство Xinhua сообщает, что на китайскую столицу Пекин обрушилась сильнейшая за последние годы песчаная буря. В результате в аэропортах Дасин и Шоуду были отменены более 420 авиарейсов.
Видимость в городе не превышает километра. Уровень загрязнения был повышен до шестого. Концентрация частиц PM 10 в воздухе составляет более 8 000 мг/м³ — это в 160 раз больше нормы (по оценкам ВОЗ).
В Пекине объявлен «жёлтый» уровень опасности, действует рекомендация не выходить из дома без крайней необходимости. Местные синоптики отмечают, что эта буря – самая сильная за последние 10 лет. Помимо Пекина, она накрыла север и северо-запад КНР.
Кроме того, эта песчаная буря пришла и в Монголию, где в результате неё уже погибли 6 человек, а 81 житель пропал без вести. Сопровождающий бурю сильный ветер повредил линии электропередач, что привело к обесточиванию отдельных районов.