Фоторепортаж

Сильный ветер в Литве валит деревья

  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

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