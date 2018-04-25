Сильвестр Сталоне вступит в бой в последний раз!

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Почти 40 лет прошло с тех пор, как мир увидел первый фильм о Рэмбо. Этот фильм имел невероятный успех и навсегда остался в истории кино. 20 сентября кинолегенда Сильвестр Сталоне возвращается на экраны кинотеатров, представляя зрителям заключительный 5-й бой ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо «Рэмбо. Последняя кровь»

Джон Рэмбо (акт. Сильвестр Сталоне) — ветеран спецназа США, воевавший во Вьетнаме, который сотни раз видел кровь и смерть, и не раз убивал, защищая истину, проводит свои дни в глубине Аризоны, вдали от людей, погруженный в себя и борющийся с демонами прошлого. В течение многих лет его преследуют хранимые им секреты, а чувство, что еще не все закончено, растет.

Джон получает сообщение о пропавшей без вести Габриэле (акт. Ивет Монреаль), дочери своего хорошего друга. Рэмбо убежден, что это работа известного в Мексике картеля, занимающегося торговлей людьми и наркотиками. Охваченные отчаянием, родственники просят помощи Рэмбо. Собрав всю военную амуницию, он пересекает американо-мексиканскую границу, прекрасно зная, что его ждет безумно сложная борьбой с теми, для кого не существует никаких правил. Оказавшись в эпицентре событий, Джон Рэмбо проливает кровь членов самой крупной мексиканской преступную группировки, рушит ее законы, он надеется найти живую Габриэле и, наконец, избавиться от давних демонов, грызущих его душу.

Кровавая, мужская борьба без правил и легендарное возвращение Рэмбо во всех кинотеатрах Литвы уже с 20 сентября!

Информация UAB „Garsų pasaulio įrašai“

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