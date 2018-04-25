Симфонический оркестр Литвы на Кафедральной площади

В Вильнюсе на Кафедральной площади Государственный симфонический оркестр Литвы представил свой 32-ой концертный сезон
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ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС, упростив расселение мигрантов по странам
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Пособие в 200 евро повысило безработицу на 40 тыс., на столько же меньше стало соцпособий
Подробнее...
Председатель военного комитета НАТО с визитом в Литве: мы озабочены ситуацией в Беларуси
Подробнее...
Р. Кароблис: дислокация войск России в Беларуси стала бы вызовом, но признаков этого нет
Подробнее...
Европарламент создал спецкомитет по иностранному вмешательству в демократические процессы
Подробнее...
ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС, упростив расселение мигрантов по странам
Подробнее...