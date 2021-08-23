Символику Балтийского пути не сотрут никакие исторические перипетии, заявила спикер сейма

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Символику Балтийского пути не сотрут никакие исторические перипетии, а продемонстрированное тогда единство народов Литвы, Латвии и Эстонии — это не миф, заявила спикер сейма Литвы.

В понедельник отмечаются европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма и годовщина Балтийского пути. В честь этих дат спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен призвала почтить память жертв сталинизма и нацизма и вспомнить о Балтийском пути.

«Стремление к свободе и демократии, соединившее людей в живую цепь, показало миру, что мы, жители стран Балтии, не хотим оставаться под давлением тоталитарного режима. Сознательность и активность граждан преградили путь попыткам оккупанта погасить стремление к свободе и позволили достичь конечной цели — независимости», — заявила она.