Синкявичюс: ЕК предлагает в этом году предоставить Украине в кредит 9 млрд евро

«Что касается краткосрочной макроэкономической помощи, то Европейский союз предоставит в этом году дополнительно 9 млрд евро для поддержки экономики Украины», — добавил он.

По словам еврокомиссара, деньги будут предоставлены Украине в виде кредитов. На какие конкретно цели будут предоставлены средства, он не уточнил — по его словам, это будет зависеть от самой Украины.

Это предложение ЕК еще не одобрено членами Сообщества.

Синкявичюс выразил убеждение, что крупнейшим международным «донором» восстановления инфраструктуры Украины должна быть Россия, и для этой цели могут быть использованы активы российского Центробанка, замороженные в банках ЕС.

«Я считаю очень важным, что идея продолжает пробивать себе дорогу (…) В этом случае было бы очень странным сценарием, если бы Западу, Евросоюзу или США пришлось платить за все, что натворила Россия», — сказал Синкявичюс.

Правительство Украины объявило в апреле, что расходы на послевоенное восстановление страны составят не менее 600 млрд долларов (565 млрд евро).

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