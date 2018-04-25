Синоптики предупреждают о надвигающейся на Литву сильной буре

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В четверг в направлении Литвы приближается сильная буря, предупреждают синоптики литовской Гидрометеорологической службы.

Она должна достичь Литву во второй половине дня, и с побережья вечером и ночью двинуться на оставшуюся территорию страны.

«Во второй половине дня, к вечеру, начиная с западных регионов, начнется усиление юго-западного, западного ветра, и вечером, ночью порывы ветра усилятся до 32 метров в секунду, этот ветер продержится всю первую половину ночи», – сообщила BNS синоптик Гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, а в западных районах – 28–30, на взморье — до 32 м/с.