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TOP,Новости,Общество

Синоптики предупреждают о надвигающейся на Литву сильной буре

Фото pixabay.com

В четверг в направлении Литвы приближается сильная буря, предупреждают синоптики литовской Гидрометеорологической службы.

Она должна достичь Литву во второй половине дня, и с побережья вечером и ночью двинуться на оставшуюся территорию страны. 

«Во второй половине дня, к вечеру, начиная с западных регионов, начнется усиление юго-западного, западного ветра, и вечером, ночью порывы ветра усилятся до 32 метров в секунду, этот ветер продержится всю первую половину ночи», – сообщила BNS синоптик Гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте. 

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, а в западных районах – 28–30, на взморье — до 32 м/с.

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«Во второй половине ночи ветер начнет постепенно стихать, но все же будет сильным, порывы составят 18-23 м/с и местами, в западных районах – до 27 м/с. До утра продержится сильный ветер и утром начнет слабеть, но все же, его порывы по всей стране будут опасными – 15–20 м/с», – сказала синоптик. 

С сильным ветром в страну придут и осадки: дождь и ливневый снег. Длительного дождя не ожидается, но он может быть интенсивным.

Ливневый снег возможен в северных районах, а на остальной территории — дождь.

По словам синоптика Тадаса Кантаутаса, неспокойная и переменная погода продержится и в выходные дни, а также в начале следующей недели, возможно выпадение снега. 

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