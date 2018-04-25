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За ночь не удалось восстановить работу электронной системы здравоохранения e.sveikata

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TOP,Здравоохранение,Новости

Система e.sveikata по правилам могла не работать максимум восемь часов – Минобороны

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Находящаяся в управлении Реестрового центра (РЦ) система электронного здравоохранения Литвы e.sveikata могла не действовать максимум восемь часов, сказали BNS в Министерстве обороны. 

«Категория системы e.sveikata — первая, самая высокая. Есть утвержденные министром внутренних дел требования к безопасности, (…) в соответствии с которыми система e.sveikata должна быть восстановлена в течение восьми часов. Управляющий должен предусмотреть средства, конкретно — запасные помещения, откуда можно было бы продолжать деятельность, если нет возможности продолжать деятельность в основных помещениях», — сказал BNS глава Группы по политике в области кибернетической безопасности и информационных технологий Минобороны Йонас Скардинскас. 

«Другой момент — доступность системы первой категории должна быть обеспечена не менее 99% времени в течение суток», — добавил он. 

Перебои в работе системы e.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы по причине сильного ливня в понедельник была залита серверная Реестрового центра в Вильнюсе. Из-за этого начались перебои в системах многих учреждений.

Система e.sveikata не работает до сих пор – работы по ее восстановлению продолжаются третьи сутки. 

Как сказал в четверг BNS пресс-атташе РЦ Миндаугас Самкус, за ночь не удалось полностью восстановить и действие услуги электронной подписи, сейчас эта проблема решается. 

По словам М. Самкуса, все остальные системы и регистры действуют. 

Й. Скардинскас говорит, что РЦ — предприятие, представляющее особую важность для национальной безопасности, а находящиеся в его управлении системы — часть информационной структуры исключительной важности. 

По его словам, РЦ обязан был обеспечить продолжение работы системы e.sveikata.

«Восстановление такой системы должно быть прописано в плане обеспечения продолжения деятельности (…) Теперь главное, чтобы деятельность была восстановлена как можно скорее, а почему было сделано так или иначе, будем выяснить с ними, чтобы не повторилось», — сказал представитель Минобороны. 

По словам Й. Скардинскаса, серверы РЦ должны храниться в государственных центрах данных.

«Они произведены в соответствии с определенными международными стандартами, поэтому мы считаем (…), что они не будут затронуты внешними угрозами», — сказал он. 

По причине неисправности e.sveikata лечебные учреждения не могут вносить электронные документы, выписывать электронные рецепты, выполнять прочие электронные функции в системе здравоохранения, пациенты не могут получить в аптеках лекарства, выписанные по электронным рецептам.

Аптеки просят по возможности отложить приобретение рецептных лекарств, Министерство здравоохранения призывает медиков временно выписывать бумажные рецепты. 

Из-за перебоев в других системах в среду с проблемами все еще сталкивались нотариусы, Служба занятости, банк Luminor.

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