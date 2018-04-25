Ситуация с COVID будет тяжелее, чем за девять месяцев пандемии — ВОЗ

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ВОЗ прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 — она может оказаться тяжелее, чем за все девять месяцев пандемии. Об этом заявил глава управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари .

«Грядущий период будет трудным и, возможно, еще более тяжелым, чем за последние девять месяцев пандемии нового коронавируса. И создание вакцины не означает конца пандемии», — сказал аль-Мандари.

Сейчас четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, уже прошли испытания, но окончательно до сих не зарегистрирована ни одна из них.