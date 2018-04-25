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Ситуация с COVID будет тяжелее, чем за девять месяцев пандемии — ВОЗ

Nuotrauka www.pixabay.com

ВОЗ прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 — она может оказаться тяжелее, чем за все девять месяцев пандемии. Об этом заявил глава управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари .

«Грядущий период будет трудным и, возможно, еще более тяжелым, чем за последние девять месяцев пандемии нового коронавируса. И создание вакцины не означает конца пандемии», — сказал аль-Мандари.

Сейчас четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, уже прошли испытания, но окончательно до сих не зарегистрирована ни одна из них.

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«Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена ее полная безопасность для людей. Мы слышали о четырех вакцинах, которые признаны безопасными, но должны быть проведены повторные испытания и исследования. Поэтому ни одна страна или компания еще не получили официального разрешения на массовое производство вакцин», — добавил представитель ВОЗ.

Аль-Мандари подчеркнул, что наступление зимы напрямую не связано с ростом заражений вирусом.

«Согласно изученным ВОЗ данным по странам мира с разными температурными и погодными условиями, зима не оказывает непосредственного влияния на распространение вируса. Разница заключается в том, что по сравнению с летним сезоном меняется поведение людей, которые больше проводят время в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, и поэтому скорость распространения болезней увеличивается», — резюмировал он.

Ранее в ВОЗ заявили, что закрытие школ не помогает в борьбе с пандемией. Начальные школы должны оставаться открытыми, считают в организации, так как дети не способствуют распространению коронавируса.

Также в ВОЗ назвали условие, при котором можно исключить строгие локдауны, которые представители организации считают крайней мерой.

korrespondent.net

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