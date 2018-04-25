Ситуация с COVID будет тяжелее, чем за девять месяцев пандемии — ВОЗ

ВОЗ прогнозирует ухудшение ситуации с COVID-19 — она может оказаться тяжелее, чем за все девять месяцев пандемии. Об этом заявил глава управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари .
«Грядущий период будет трудным и, возможно, еще более тяжелым, чем за последние девять месяцев пандемии нового коронавируса. И создание вакцины не означает конца пандемии», — сказал аль-Мандари.
Сейчас четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, уже прошли испытания, но окончательно до сих не зарегистрирована ни одна из них.
«Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена ее полная безопасность для людей. Мы слышали о четырех вакцинах, которые признаны безопасными, но должны быть проведены повторные испытания и исследования. Поэтому ни одна страна или компания еще не получили официального разрешения на массовое производство вакцин», — добавил представитель ВОЗ.
Аль-Мандари подчеркнул, что наступление зимы напрямую не связано с ростом заражений вирусом.
«Согласно изученным ВОЗ данным по странам мира с разными температурными и погодными условиями, зима не оказывает непосредственного влияния на распространение вируса. Разница заключается в том, что по сравнению с летним сезоном меняется поведение людей, которые больше проводят время в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, и поэтому скорость распространения болезней увеличивается», — резюмировал он.
Ранее в ВОЗ заявили, что закрытие школ не помогает в борьбе с пандемией. Начальные школы должны оставаться открытыми, считают в организации, так как дети не способствуют распространению коронавируса.
Также в ВОЗ назвали условие, при котором можно исключить строгие локдауны, которые представители организации считают крайней мерой.korrespondent.net