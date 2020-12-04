Ситуация с коронавирусом не улучшается, будут пересмотрены условия карантина

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Ситуация с распространением в Литве коронавируса не улучшается, и правительство страны в понедельник пересмотрит условия карантина, говорит временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Экспоненциального роста у нас нет, но каждую неделю у нас рост новых случаев заражения коронавирусом. А это значит, что тех мер, которые сейчас применяются, недостаточно», — сказал А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, в понедельник Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 пересмотрит условия карантина.