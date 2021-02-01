Ситуация с коронавирусом в Литве за выходные дни

По данным воскресенья, в больницах на лечении находятся 1488 зараженных COVID-19, 165 из них – в реанимации. Дополнительный кислород дается 1100 больным, на искусственной вентиляции легких находятся 100 человек.

Представители литовского бизнеса заверяют, что им слишком сложно оплачивать тесты на коронавирус работников, поэтому просят власти компенсировать эти расходы.

Замминистра экономики Винцкас Юргутис в парламентском Комитете по экономике заявил, что компенсация тестов уже согласуется с Министерством здравоохранения, однако большей информацией ни одно из министерств BNS не могло предоставить.