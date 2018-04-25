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Ситуация с коронавирусом в мире следующие несколько месяцев будет очень тяжелой — ВОЗ

Nuotrauka www.pixabay.com

Мир переживает критический этап пандемии коронавируса, и следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой, заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны уже находятся в тяжелом положении, — подчеркнула Мелита Вуйнович. — Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным».

По состоянию на 3 ноября во всем мире зарегистрировано около 47 млн случаев заболевания и 1,2 млн смертей среди больных COVID-19. «На текущую ситуацию можно смотреть как на продолжение первой волны. В апреле — июне мы наблюдали снижение числа новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», — указала Мелита Вуйнович.

По ее словам, руководство ВОЗ призывает все страны принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей, защищать мощности систем здравоохранения, чтобы обеспечить помощь как при COVID-19, так и при других заболеваниях, и сократить по возможности закрытие школ. «Эффективные вакцины, средства диагностики и лечения будут иметь жизненно важное значение для прекращения пандемии и ускорения глобального восстановления. Но эти средства спасения жизни будут по-настоящему эффективными только в том случае, если они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах», — отметила Мелита Вуйнович. Она рассказала, что ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распространить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса с помощью механизма COVAX.

Эксперт подчеркнула: расслабленность, потеря бдительности каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса. По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека. «Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает силу, — пояснила Мелита Вуйнович. — Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал».

Представитель ВОЗ уверена, что пандемия будет длительным вызовом для мира. «Но человечество уже смогло победить многие болезни и проблемы с гораздо меньшими ресурсами, знаниями, достижениями науки, поэтому я верю, что солидарность всех людей в мире поможет нам войти в завтрашний день, где весь мир будет более здоровым, — обратила внимание она. — У нас есть уникальная возможность изучить, что работает, найти новые решения для совместного вложения усилий в лучшее будущее».

belta.by

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