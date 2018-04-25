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Ситуация с коронавирусом в России усложняется

Фото pixabfy.com

Ситуация с коронавирусом в России усложняется, поэтому сейчас необходимо ответственно отнестись ко всем мерам по борьбе с COVID-19, сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 1».

Она отметила, что сейчас темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах, однако власти были готовы к такому развитию событий. А.Попова добавила, что в 20 субъектах обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад — но только там, где строго соблюдают ограничения.

Как пояснила Попова, распространение инфекции связано с тем, что сейчас многие россияне вернулись из отпусков «с коронавирусом».

При этом в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с COVID-19 не наблюдается.

По словам Поповой, основная часть новых случаев приходится на россиян от 30 до 49 лет. Однако и среди пожилых показатели растут, указала она.

Анна Попова обратила внимание на необходимость создания новых тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции, по ее словам этим занимаются научные центры в Оболенске и научный центр Вектор.

Главный санитарный врач также упомянула, что пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 центра «Вектор» планируется начать в конце октября.

В заключение глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на сегодняшний день важнее всего соблюдать установленные из-за COVID-19 требования, иначе придется принимать «другие меры».

В России суточный прирост коронавируса достиг рекордных 12 126 случаев, свидетельствуют данные оперштаба в пятницу, 9 октября.

В общей сложности в стране заразились 1 272 238 человек.

Число выздоровевших пациентов за сутки возросло в России на 7 092, до 1 009 421.

При этом за сутки умер 201 пациент с коронавирусом, а за все время — 22 257 человек.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 36,1 млн, с момента вспышки скончались 1,052 млн человек.

azertag.az

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