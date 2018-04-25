Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать смягчение карантина с 11 мая

Стоп-кадр/РБК Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине сейчас благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начать отмену карантина, введенного в стране с целью предотвращения распространения COVID-19.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом министр заявил в ходе брифинга.

По его словам, карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине, и сложившаяся на сегодняшний день ситуация позволяет начать ослабление карантинных ограничений с 11 мая.

Отметим, на этой неделе правительство Украины разрешило открыть более 800 рынков при условии соблюдения строгих санитарных норм касающихся безопасной дистанции на рынках между людьми и наличия средств индивидуальной защиты.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в стране зафиксирован 10861 случай инфицирования коронавирусом. Из них 1413 человек выздоровели, 272 скончались.