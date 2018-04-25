Ситуация с коронавирусом за минувшие выходные в Литве

В субботу в Вильнюсе состоялся протест против обязательного ношения масок, по данным полиции, в нем приняли участие около 40 человек. На двух участников составлены протоколы об административных правонарушениях: на одного по причине ненадлежащего ношения маски, а на другого – поскольку он отказался снимать маску, закрывающую все лицо, что запрещено законом об общественных собраниях.

Парламентский омбудсмен опубликовали вывод о том, что весной, когда в течение нескольких дней применялась обязательная изоляция лиц, прибывших из-за границы, когда их принудительно заключали в помещения самоуправлений, могли нарушить права человека. Омбудсмен раскритиковал то, что случаи не оценивались индивидуально, то есть не учитывался возраст, пол лиц, состояние здоровья, спецпотребности, не предоставлялись возможности изоляции на дому или в другом месте проживания.