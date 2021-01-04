Ситуация с коронавирусом за выходные дни

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В первый день нового года и в выходные дни в Литве зафиксировано 6 тыс. 54 новых случаев коронавируса, скончались 94 человека. В целом от коронавируса в стране умерли 1643 человека.

По данным воскресенья, в больницах на лечении находятся 2,5 тыс. зараженных COVID-19, 185 из них – в реанимации. Коронавирусом в стране продолжают болеть более 67 тыс. человек.

Директор Национального центра общественного здоровья Робертас Петрайтис заявил, что количество неучтенных смертей составляет 1171 – на несколько сотен больше, чем сообщалось ранее. По его словам, несоответствия возникли потому, что опаздывают сообщения лечебных учреждений. Ранее сообщалось о 804 неучтенных смертельных случаях.

За три дня на контрольных постах было возвращено 7,6 тыс. водителей, следовавших в другие самоуправления. С середины декабря, когда был введен запрет на передвижение между самоуправлениями, должностные лиц развернули более 33 тыс. транспортных средств. Кроме того, за выходные дни были оштрафованы 498 человек за несоблюдение карантинных требований.

В субботу Экспертный совет по здоровью предложил правительству сделать диагностику COVID-19 более ранней и обеспечить раннюю изоляцию заболевших. Предлагается изменить очередность тестирования и лиц с симптомами сначала тестировать быстрыми тестами на антитела, а медработников обучить самостоятельно брать мазок. Также предлагается больше людей тестировать превентивно.