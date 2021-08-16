Авиалинии меняют маршруты полетов в обход воздушного пространства Афганистана. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 августа.
Среди таких компаний — United Airlines (UAL.O), British Airways и Virgin Atlantic. Большинство рейсов изменили маршрут, выбрав воздушное пространство над Пакистаном и Ираном.
Агентство отмечает, что авиакомпании и правительства стали уделять больше внимания рискам полетов над зонами конфликтов после двух смертельных инцидентов, связанных с ракетами класса «земля-воздух» — сбитие малайзийского МН-17 под Донецком и сбитие рейса МАУ под Тегераном.
Напомним, что в аэропорту Кабула сотни людей пытаются вылететь из Афганистана. Здание и летное поле заполнены жителями республики, которые стремятся попасть на любой улетающий самолет.korrespondent.net
“Ситуация в Афганистане: авиалинии меняют маршруты”
а вам чего боятся колонией были так и остались вы воевали в авгане вместе с НАТО талибы этого не прощают