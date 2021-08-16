Ситуация в Афганистане: авиалинии меняют маршруты

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Авиалинии меняют маршруты полетов в обход воздушного пространства Афганистана. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 августа.

Среди таких компаний — United Airlines (UAL.O), British Airways и Virgin Atlantic. Большинство рейсов изменили маршрут, выбрав воздушное пространство над Пакистаном и Ираном.

Агентство отмечает, что авиакомпании и правительства стали уделять больше внимания рискам полетов над зонами конфликтов после двух смертельных инцидентов, связанных с ракетами класса «земля-воздух» — сбитие малайзийского МН-17 под Донецком и сбитие рейса МАУ под Тегераном.