Ситуация в сфере безопасности Литвы – парадоксальная — И. Шимоните

«Мы видим ситуацию как определенный парадокс – с одной стороны, Литва никогда не была в большей безопасности, чем сейчас, будучи членом стольких многих сильных организаций – НАТО, ЕС, ОЭСР, с другой стороны, ситуация вокруг в регионе не просто нестабильна, но и ухудшается, поэтому несомненно, мы должны продолжать укрепление сдерживания и обороны», – заявила И. Шимоните.

Она подчеркнула, что в этой сфере Литва делает свое дело.

«Мы выделили на оборону два процента ВВП. Но я бы сказала, что это не конец, на ближайшее десятилетие мы должны ставить еще более амбициозные цели. Мы понимаем, что безопасность, это, прежде всего, наша собственная ответственность, поэтому мы должны делать столько, сколько можем сами, а также делать еще больше вместе с партнёрами», – сказала премьер.

Говоря о России, Й. Столтенберг отметил, что с этой страной следует общаться в двух направлениях – как путем сдерживания, так и в обсуждении будущего.

«С нетерпением жду визит президента Джо Байдена в Брюссель. Я убежден, что на встрече мы обсудим широкий спектр вопросов, включая отношения НАТО с Россией. (…) Тогда Дж. Байден, после встречи с лидерами НАТО отправится и встретится с президентом Владимиром Путиным. Это соответствует двухнаправленному подходу НАТО к России», – сказал глава НАТО.

«Нам нужны сдерживание, оборона, но и диалог тоже», – добавил он.

Й. Столтенберг утверждает, что это позволит снизить напряжение между Западом и Кремлем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что блок един в оценках действий Беларуси по принудительной посадке в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о единстве НАТО в вопросе Беларуси, после того, как опубликованное на прошлой неделе заявление Альянса о посадке самолета в Минске было смягчено по инициативе Турции.

«НАТО едино и союзники по НАТО, все 30 союзников, договорились об очень твердом заявлении, в котором мы твердо осудили принудительную посадку гражданского самолета, летевшего из одной столицы НАТО — Афин в другую столицу НАТО — Вильнюс», – заявил генсекретарь в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.

«Это был очень четкий и твердый политический сигнал», – добавил он.

Посещение Брюсселя — это первый зарубежный визит И. Шимоните на посту премьера.