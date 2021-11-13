СК проверит, не ограничивает ли министерство конкуренцию в области железных дорог

Фото lrv.lt

Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) Литвы постановил начать расследование относительно решений Министерства транспорта, связанных с использованием государственной инфраструктуры железных дорог, так как возникли подозрения, что ограничивается конкуренция на рынке.

Предоставленная контролируемой предпринимателем Игорем Удовицким компанией Gargzdu gelezinkelis информация позволяет подозревать, что правила выделения железнодорожных мощностей нарушают Закон о конкуренции, сообщил СК.

Согласно этой информации, утвержденные министром правила, когда за перевозки грузов по одним и тем же маршрутам конкурируют несколько предприятий, предположительно дискриминируют предприятия, намеревающиеся начать деятельность в сфере грузоперевозок.

Есть подозрения, что правила выгодны закрепившейся на рынке компании LTG Cargo группы Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

Спор Gargzdu gelezinkelis и Администрации безопасности на транспорте в Литве (АБТЛ) о не предоставленных компании железнодорожных мощностях переместился в Суд справедливости Европейского союза (ССЕС). Судейская коллегия Главного административного суда Литвы в пятницу постановила обратиться в ССЕС по поводу толкования директивы 2012 года, которой создается общеевропейское железнодорожное пространство.

До этого суды отклоняли жалобы Gargzdu gelezinkelis в связи с не предоставляемыми ежегодно предприятию ж/д мощностями.

Предприятие Gargzdu gelezinkelis хотело перевозить грузы от границы с Беларусью до Клайпеды. Предприятие утверждало в судах, что при оценке ее заявки Литовские железные дороги нарушали принципы прозрачности и дискриминировали предприятие, поэтому оно не могло на равных правах с другими участвовать в распределении мощностей.

Gargzdu gelezinkelis в феврале 2020 года подало жалобу в Еврокомиссию (ЕК) по поводу якобы незаконной государственной помощи Литовским железным дорогам и их дочернему предприятию грузоперевозок LG Cargo.

ЕК начала процедуру о нарушении против Литвы из-за вероятно неверной имплементации директивы об общеевропейском ж/д пространстве.