Скачок заболеваемости коронавирусом связан с путешествиями — НЦОЗ

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Наблюдающийся в последнее время в Литве скачок заболеваемости коронавирусом связан с завозными случаямии из-за рубежа, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

«Имеют место завозные случаи, и эти завозные случаи уже дают случаи заражения дополнительно: из Хорватии приехали два человека, оба больные, у одного, уже больного, есть один контакт. Так что путешествия делают эту черную работу», — сказала на пресс-конференции в понедельник советник Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Бируте Зданявичене.

Она сказала, что говорить, что это начало второй волны коронавируса, нельзя, потому что еще полностью не закончилась первая волна — не было периода, в который в Литве не регистрировались бы новые случаи.

«Вторую волну мы ждем позже», — сказала представитель НЦОЗ.

С 1 июня в Литве, по данным Минздрава, было зарегистрировано 75 завозных случаев.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947.