Скайсгирите: решение Венгрии блокировать эмбарго нефти из РФ – разочаровывает

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Решение Венгрии заблокировать стремление Евросоюза к введению нефтяного эмбарго в отношении России вызывает разочарование, заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

По ее словам, Венгрию еще можно уговорить, идя на уступки Будапешту по поводу постепенного перехода к санкциям, поскольку эта страна зависит от российских энергоресурсов.

«Блокирование со стороны Венгрии вызывает разочарование. Переговоры продолжаются, насколько я знаю, главы ведомств Евросоюза приложили значительные усилия, чтобы убедить венгерское правительство согласиться на этот пакет, включая нефть», — заявила во вторник Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По словам советника президента, венгерское правительство аргументирует тем, что переориентация с российской нефти будет «очень дорогостоящей» и потребует долгосрочных структурных реформ, поэтому в такой ситуации «возможны несколько выходов».

«Наверное, худшим решением было бы убрать из этого пакета санкций нефть, потому что в пакете не только нефть, но и другие вещи — банки, блокировка лиц, приостановка определенных активов, операции. Другой вариант — предоставить Венгрии переходный период для реализации этой диверсификации и разрешить поэтапный отказ от российской нефти, как это происходит с другими странами, которые сильно зависят», — сказала Скайсгирите.

По ее словам, без нефтяного эмбарго санкции «будут намного слабее, чем могли бы быть», а ЕС продолжит косвенно финансировать войну в Украине, «что для нас совершенно неприемлемо».

«Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы венгры согласились на санкции по нефти», — сказала она.

Санкции против российской нефти войдут в шестой пакет санкций ЕС в отношении Москвы, которая начала вторжение в Украину в конце февраля.

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