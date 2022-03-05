Скайсте: ЕБРР останавливает деятельность в России и Беларуси

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Правление директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) рекомендовала совету управляющих банка остановить деятельность банка в России и Беларуси, включая платежи по проектам и техническую помощь, сообщает Министерство финансов Литвы.

«Я как представитель Литвы в совете управляющих ЕБРР незамедлительно утверждаю эту рекомендацию и буду добиваться, чтобы мои коллеги из других стран поступили точно так же. Это только первый шаг к достижению полной изоляции стран-агрессоров», — сказала для пресс-релиза министр финансов Гинтаре Скайсте.

По словам министра, такое решение фактически вступит в силу сразу же, хотя формально оно должно быть принято до 1 апреля.

«Мы продолжим работать над приостановлением членства России и Беларуси как в ЕБРР, так и в других международных финансовых учреждениях: в организациях группы Всемирного банка и Международном валютном фонде. Ради достижения этой цели мы работаем с западными партнерами», — сказала министр финансов.

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