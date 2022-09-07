Скайсте: нулевой НДС на отопление предлагается применять еще два отопительных сезона

Министерство финансов предлагает применять нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление еще два отопительных сезона. Потери госбюджета за два года составят около 110 млн евро.
«С учетом анализа рынка и текущих цен это предложение вносится еще на два отопительных сезона, оно будет действовать с октября этого года по 30 апреля 2023 года и на отопительный сезон следующего года», — заявила министр финансов Гинтаре Скайсте на пресс-конференции в среду.
В последний отопительный сезон 9%-я льготную ставку НДС компенсировало государство, так как решение было принято позже, чем было включено отопление, таким образом, жители не платили НДС на отопление.
По словам Скайсте, нулевая ставка НДС предлагается с учетом тенденций и фьючерсных сделок, по которым видно, что цены на энергоносители еще какое-то время будут оставаться высокими.
Министр полагает, что из-за льготы госбюджет в отопительный сезон 2020-2023 годов потеряет 54 млн евро, а в 2023-2024 годах – еще 57 млн евро, однако более конкретная сумма будет зависеть от цен на отопление.
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