Скайсте: нулевой НДС на отопление предлагается применять еще два отопительных сезона

В последний отопительный сезон 9%-я льготную ставку НДС компенсировало государство, так как решение было принято позже, чем было включено отопление, таким образом, жители не платили НДС на отопление.

По словам Скайсте, нулевая ставка НДС предлагается с учетом тенденций и фьючерсных сделок, по которым видно, что цены на энергоносители еще какое-то время будут оставаться высокими.

Министр полагает, что из-за льготы госбюджет в отопительный сезон 2020-2023 годов потеряет 54 млн евро, а в 2023-2024 годах – еще 57 млн евро, однако более конкретная сумма будет зависеть от цен на отопление.

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