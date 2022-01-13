Скайсте: В Вильнюсе могло бы основаться Агентство превенции отмывания денег ЕС

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Литва хотела бы, чтобы в Вильнюсе появилось Агентство превенции отмывания денег Евросоюза (ЕС), заявила литовский министр финансов Гинтаре Скайсте. Его планируется учредить в предложенном Еврокомиссией пакете превенции отмывания денег.

Об этом она заявила после встречи с председателем Еврогруппы и министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Литва выразила свою амбицию о том, что такое ведомство могло бы появиться в Вильнюсе (…) У нас большой рынок компетенций, у нас много компаний финансовых технологий, (…) у нас есть компетентные люди, готовые работать в таком ведомстве. Поэтому в этом регионе Северной Европе и Вышеградской группы мы являемся одним из немногих государств, которые выразили желание иметь такое ведомство у себя», – заявила министр на пресс-конференции в Вильнюсе.

„Пока еще рано решать, где оно (агентство – BNS) будет, однако мы положительно оцениваем предложение вашего министра, которое она сделала этим утром», — подчеркнул П. Донохью.

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