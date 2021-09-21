Скандал с подлодками: в Еврокомиссии ситуацию назвали «неприемлемой»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «неприемлемым» отношение к Франции, в результате которого страна потеряла контракт на поставку подводных лодок. Таким образом она прокомментировала соглашение Великобритании, США и Австралии, сообщает CNN.
«Есть много открытых вопросов, на которые нужно дать ответ. С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом. Мы хотим знать, что произошло и почему. Надо это выяснить в первую очередь, прежде чем продолжать сотрудничество как обычно», — сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что хорошо понимает разочарование стран-членов тем, каким способом было заключено новое соглашение.
«Мы друзья и союзники, а партнеры должны говорить друг с другом о вопросах, которые вызывают взаимный интерес. Этого, очевидно, не произошло», — сказала президент ЕК.
Как известно, Великобритания, США и Австралия создали военный альянс AUKUS. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.
Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет «политику постоянного оппортунизма».korrespondent.net