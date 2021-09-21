Скандал с подлодками: в Еврокомиссии ситуацию назвали «неприемлемой»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «неприемлемым» отношение к Франции, в результате которого страна потеряла контракт на поставку подводных лодок. Таким образом она прокомментировала соглашение Великобритании, США и Австралии, сообщает CNN.

«Есть много открытых вопросов, на которые нужно дать ответ. С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом. Мы хотим знать, что произошло и почему. Надо это выяснить в первую очередь, прежде чем продолжать сотрудничество как обычно», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что хорошо понимает разочарование стран-членов тем, каким способом было заключено новое соглашение.