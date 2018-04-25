Вирус шпиономании. Скандал вокруг госбезопасности

В. Бакас передал материал Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а узнав, что расследование не проводится, предложил правлению Cейма инициировать парламентское расследование.

Комитет ранее заслушал информацию о проверке, проведенной Генпрокуратурой и Службой спецрасследований, данных, предоставленных информатором. Председатель КНБО Д. Гайжаускас тогда заявил журналистам, что материалы, полученные от должностного лица, проверялись десять месяцев и не было установлено признаков преступных деяний.

На законных основаниях

Во время президентских выборов Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) проверял окружение всех кандидатов на пост главы государства, и для этого у него были законные основания, утверждает глава ведомства Дарюс Яунишкис.

Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас после заседания комитета заявил, что «ДГБ действовал законно, в рамках приоритетов, запланированных Госсоветом по обороне, и законность точно не была нарушена».

Член КНБО Витаутас Бакас, предлагающий провести расследование данных информатора из разведки о том, что информация, возможно, собиралась незаконным путем, утверждает, что объяснения главы ДГБ не развеяли его сомнений. «Я совершенно не согласен, что мы все действия главы ДГБ можем расценить как законные, поскольку для этого требуется провести парламентское расследование», – сказал журналистам В. Бакас.

Парламентский комитет отправится в ДГБ, где ознакомится с документами.

У ДГБ были основания наблюдать за выборами

Директор ДГБ Д. Яунишкис после заседания комитета сказал, что у департамента были все основания и полномочия следить за избирательным процессом, а собранная информация никому не предоставлялась.

«ДГБ никому не предоставляет информацию. Это наши внутренние дела, и у нас были все основания и полномочия следить за избирательным процессом, защищать выборы от возможного влияния извне», – сказал Д. Яунишкис.

Он также сказал, что «фамилии лиц, которые проверялись, будут названы, когда комитет прибудет в ДГБ «.

«Информации много, она поступает всеми способами загружается в машины, проверяется через наши дата-базы, если есть какие-то проблемы, а если нет, то эту информацию просто уничтожают «, – объяснил глава ДГБ.

Он также сказал, что не может комментировать, почему у информатора из разведки могло сложиться впечатление, что это делается незаконно. «Я не могу комментировать слова информатора и не хотел бы это делать, уважаю его за выполненный им гражданский долг, а за свою информацию он отвечает»,– сказал Д. Яунишкис.

У Д. Гайжаускаса нет сомнений в ДГБ

Глава КНБО, «аграрий» Д. Гайжаускас после закрытого заседания констатировал, что были» основания для таких действий ДГБ».

«Комитет заслушал главу ДГБ и других представителей, он может констатировать, что ДГБ действовал законно, руководствуясь Стратегией нацбезопасности, одной из основных задач которой является защита политической системы, это приоритет, запланированный Госсоветом по обороне, и законность точно не была нарушена», – сказал Д. Гайжаускас.

Глава комитета также отметил, что «ДГБ не собирал информацию по какому-то заказу, более того, не предоставлял затем информацию кандидатам после ее проверки».

«Третье, во время выборов проверялись все кандидаты, это было поставлено в задачах, которые сформулировал глава ДГБ. Не выбирался один кандидат, окружение ни одного кандидата не проверялось особым образом», – сказал председатель комитета.

Он также отметил, что поскольку комитет уже проводит расследование ситуации, то отдельное парламентское расследование ДГБ не нужно.

В. Бакас по-прежнему настаивает на временной комиссии

Член КНБО и бывший глава этого комитета Витаутас Бакас, между тем, утверждает, что сомнения по поводу информации о ДГБ не развеяны, и для этого требуется парламентское расследование.

«По мнению информатора, информация о кандидатах и прочих участниках избирательного процесса собиралась незаконно, возможно, с совершением преступных деяний, с нарушением принципа политического нейтралитета, а сегодня на заседании эти сомнения не были развеяны», – сказал В. Бакас журналистам после заседания комитета.

«Я совершенно не согласен, что мы все действия главы ДГБ можем оценить как законные, поскольку для этого требуется провести парламентское расследование», – отметил В. Бакас.

Он выразил надежду на то, что правление Сейма пересмотрит его предложение о парламентском расследовании.

«Комитет, который я возглавлял в то время, никогда не формулировал задач сбора информации о кандидатах в президенты, членах Сейма или об их окружении, Госсовет по обороне этого тоже не делал, поэтому я считаю, что только спецкомиссия может ответить на вопросы об обоснованности заявления информатора», – сказал парламентарий.

Он также сказал, что если правление Сейма не инициирует расследование, то его инициирует он сам, собрав подписи в поддержку. Для этого требуются подписи не менее 36 депутатов.

Борьба за пост?

Между тем аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс предположил, что В.Бакас затеял скандал в преддверии назначения нового руководителя ДГБ. По его словам, президент Литвы Гитанас Науседа в настоящий момент как раз рассматривает вопрос, оставить ли Дарюса Яунишкиса на второй срок или найти другую кандидатуру.

Срок полномочий главы ДГБ истекает 13 апреля 2020 года. Директора этого департамента со сроком полномочий в пять лет с одобрения Сейма назначает и увольняет президент.

Дарюс Яунишкис мог бы остаться на второй срок полномочий на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ), утверждает литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис. «Премьер придерживается позиции, что Дарюс Яунишкис может выдвигаться на второй срок руководства ДГБ. Это он обсуждал с президентом», – заявил в пятницу BNS советник главы правительства Томас Бержинскас. «Я за то, чтобы Дарюс Яунишкис мог успешно продолжать службу в течение следующего срока полномочий, и об этом шла речь на встрече с президентом», – сказал он.

«Директор Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис даже на фоне скандала вокруг спецслужбы может сохранить свой пост на второй срок», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа в эфире деловой радиостанции Žinių radijas, однако есть и другие кандидаты.

«Вопрос серьёзный в первую очередь из-за того, что есть больше кандидатур. Я ценю этого человека не только как руководителя Департамента государственной безопасности, но и патриота Литвы, который участвовал в военной миссии в Афганистане», — сказал Г. Науседа.

Между тем член фракции «Движение либералов» Литвы Симонас Гентвилас зарегистрировал в Сейме поправки, обязывающие власти информировать гражданина о том, что ведомства нацбезопасности вели сбор информации о нем, сообщает пресс-служба литовского парламента.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ