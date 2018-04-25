Сказочное свинство

Штрудель с сыром и зеленью

Упаковка слоеного теста — 1 шт., ветчина — 200 г, сыр — 150 г, сметана — 50 г, масло сливочное — 30 г, кунжут — 30 г.

Тесто раскатать до размера 20х40 см. Ветчину и сыр нарезать тонкими пластинами, выложить на тесто так, чтобы с края осталось 5 см. Свернуть рулет, смазать сметаной, обсыпать кунжутом и 35 минут выпекать в духовке при температуре 220 °C. Готовый штрудель смазать растопленным маслом и разрезать на порции.

Салат с пармской ветчиной и омлетом

Яйца — 4 шт., молоко — 100 мл, ветчина — 150 г, руккола — 50 г, помидоры черри — 50 г, огурцы — 50 г, фета — 50 г, уксус бальзамический — 1,5 ст. л., масло оливковое — 1,5 ст. л., соль.

Приготовить омлет из яиц и молока, разрезать его на небольшие кусочки. Рукколу порвать на куски, добавить ломтики ветчины, омлет, нарезанные огурец и помидоры. Заправить уксусом и маслом, посолить, сверху добавить измельченную фету.

Мясные рулеты с беконом и маринованным огурцом

Филе говядины — 300 г, огурцы маринованные — 8 шт., бекон — 8 ломтиков, масло сливочное — 30 г, лук репчатый — 1 шт., горчица — 4 ст. л., перец болгарский — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., соль, перец черный молотый.

Мясо нарезать на тонкие куски, отбить, посолить и смазать 2 ст. л. горчицы. Сверху выложить бекон и нарезанные ломтиками огурцы. Свернуть рулеты и закрепить зубочистками. Обжарить в масле до румяной корочки, вынуть из сковороды. В нее поместить нарезанные перец и лук, оставшуюся горчицу, томатную пасту и обжаривать 3 минуты. Затем положить в сковороду рулеты и тушить 40 минут.

Крем-суп с каштанами и беконом

Каштаны — 750 г, бекон — 100 г, морковь — 3 шт., сельдерей — 3 стебля, лук репчатый — 4 шт., масло сливочное — 2 ст. л., мясной бульон — 1 л, вино белое сухое — 200 г, коньяк — 3 ст. л., гвоздика — 3 шт., сметана — 200 г, перец черный молотый, соль, сахар.

Морковь, сельдерей и 3 головки лука нарезать мелкими кубиками, обжарить на масле. Добавить 1 головку лука, нашпигованную гвоздикой, каштаны, влить вино, бульон и варить на медленном огне 25 минут. Удалить нашпигованную головку лука, суп взбить миксером до консистенции пюре. Посолить, поперчить, добавить сахар по вкусу, довести до кипения, положить нарезанный бекон, сметану, перемешать и влить коньяк. Подавать крем-суп с хлебными тостами.

Свинина с рисом и овощами в кисло-сладком соусе по-китайски

Свинина — 500 г, перец болгарский — 1 шт., лук репчатый красный — 1 шт., ананас консервированный — 1 стакан, чеснок — 1 зубчик, соус соевый — 1 ч. л., уксус рисовый — 1 ч. л. Для кляра: крахмал — 150 г, сода — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л. Для соуса: соус соевый — 5 ст. л., уксус рисовый — 1/2 ч. л., кетчуп — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., масло растительное — 1 стакан, лайм — 1/2 шт.

Свинину нарезать кусочками, залить уксусом и соевым соусом, перемешать и оставить на 10 минут. Смешать крахмал, соду и соль, добавить 100 мл воды и залить мясо. Обжаривать мясо во фритюре 5 минут. Нарезать болгарский перец, измельчить чеснок. Обжаривать чеснок 2 минуты, добавить болгарский перец, лук и кусочки ананаса, обжарить до мякости, затем положить к ним мясо. Смешать соевый соус, уксус, кетчуп, сахар и 2 ст. л. воды, залить мясо, тушить 10 минут. Подавать блюдо с отварным рисом, сбрызнув соком лайма.

Вьетнамские блинчики нэм

Фарш свиной — 900 г, лапша стеклянная — 100 г, грибы сушеные — 40 г, морковь — 2 шт., яйца — 4 шт., лук зеленый — 4 пера, помидоры — 3 шт., уксус винный — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., горчица — 3 ст. л., рисовая бумага — 2 пачки, соль.

Залить лапшу кипящей водой, закрыть крышкой и настаивать 8 минут. Затем добавить нарезанный зеленый лук, грибы, морковь, помидоры и смешать с фаршем, добавить яйца и соль. Рисовую бумагу нарезать на порции, каждую замочить на 15 секунд, закрутить в нее начинку. Обжарить каждый сверток до румяности, затем сложить вместе и залить соусом из уксуса, горчицы и сахара. Тушить на маленьком огне 10 минут.

Брускетта с инжиром, ветчиной и сливочным сыром

Багет французский — 1 шт., масло оливковое — 3 ч. л., ветчина — 6 ломтиков, сыр сливочный — 100 г, инжир свежий — 3 шт., руккола — 50 г.

Багет нарезать на 6 ломтиков, смазать их оливковым маслом и поджарить. Затем намазать сливочным сыром, сверху положить ветчину, половинки свежего инжира и пару листиков рукколы.

Свиная корейка с клюквой и розмарином

Корейка свиная — 1 кг, розмарин свежий — 2 ст. л., шалфей свежий — 2 ст. л., тимьян свежий — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 3 ч. л., масло оливковое — 1 ст. л., масло сливочное — 2 ст. л., клюква — 4 ст. л., сахар — 2 ст. л., апельсины — 1 шт.

Смешать измельченный розмарин, шалфей, тимьян, соль, оливковое масло и перец, обмазать мясо и оставить его мариноваться на 15 минут. Затем обжарить мясо в сливочном масле по 5 минут с каждой стороны. После на 40 минут поместить в духовку при температуре 180 °C. Приготовить соус: в сотейник выложить клюкву, сахар, цедру и сок апельсина, тушить на медленном огне 10 минут. Подавать вместе с готовым мясом.