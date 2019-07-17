«Скифское золото» 5 лет не может стать ни российским, ни украинским

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Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по «делу о скифском золоте».

Постановив, что в этом деле голландский закон о культурном наследии применен быть не может, судьи затребовали дополнительную информацию о правах собственности Украины и музеев российского Крыма.

В заявлении суда говорится, что крымские экспонаты не могут быть переданы украинскому государству в соответствии с голландским законом о (культурном) наследии, как ранее постановил окружной суд Амстердама, так как этот закон в данном случае неприменим. В течение двух месяцев стороны должны предоставить дополнительную вескую информацию относительно того, кто обладает наиболее вескими правами на эти экспонаты — российские крымские музеи, заявляющие о праве оперативного управления в соответствии с украинским законодательством, или украинское государство, заявляющее о праве собственности на них.

После получения такой информации голландский суд продолжит рассмотрение дела. Пока же музейные экспонаты продолжат оставаться в Нидерландах. Окончательное решение может быть вынесено не ранее начала 2020 года, сообщает «Радио Свобода».

В феврале 2014 года четыре крымских музея приняли участие в выставочном проекте в Амстердаме. Свои экспонаты на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме — а это более двух тысяч артефактов — привезли Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, «Музей Тавриды» в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

После воссоединения Крыма с Россией, что произошло в марте 2014 года, эти музеи рассчитывали на возвращение своей коллекции. Однако в Киеве требовали вернуть золото Украине, а не в «аннексированный Крым», называя экспонаты «национальным достоянием».

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. В ответ Россия подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.

korrespondent.net

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собственная работа