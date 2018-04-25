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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Skinest обжаловала Литву Еврокомиссии

Исключенная из конкурсов государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) эстонская группа ж/д услуг Skinest Grupp пожаловалась на Литву в Еврокомиссию (ЕК).

Как утверждает предприятие, литовские ведомства добиваются вытеснения предприятий этой группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает фундаментальные нормы права Евросоюза (ЕС).

«Такими средствами осуществляется протекционизм в пользу национальных субъектов, поскольку в каждом случае исключение предприятий Skinest из процедур конкурсных закупок обычно выгодно национальным участникам процедур конкурсных закупок, в том числе – дочерним предприятиям Lietuvos gelezinkeliai», – сказал для пресс-релиза глава Skinest Baltija Валдас Расимас.

По его словам, применяющаяся в Литве система проверки будущих сделок стратегических предприятий еще в 2012 году привлекла внимание ЕК как вероятно нарушающая свободу движения капитала.

«Такой порядок создает иллюзию объективной оценки и цивилизованного решения проблемы, однако это смертный приговор для любого предприятия, получившего отрицательное решение правительственной комиссии», – подчеркнул В. Расимас.

Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest была фактически исключена в прошлом году, когда проверяющая сделки правительственная комиссия и правительство не позволили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием.

Правительство в июне прошлого года указало, что у владельца Skinest Rail Олега Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для национальной безопасности связи с ведомствами зарубежных государств или зарубежными физическими или юридическими лицами.

Компания Skinest обжаловала это решение в литовских судах, однако они в этом году окончательно признали, что действия правительства были законными.

Skinest в августе пожаловалась в ЕК и на Литовские железные дороги, так как они объявляют конкурсы своих дочерних предприятий LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) iи Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD) закрытым порядком, а кроме того, Skinest подозревает, что государство оказывает этим предприятиям помощь.

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