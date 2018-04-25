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TOP,Бизнес,Новости

Skinest Rail увеличила требование к Литве о возмещении ущерба до 62 млн евро

  • Nuotrauka skinest.eu

Эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Rail сообщила, что увеличила с 27 млн евро до 62 млн евро требование к правительству Литвы возместить ущерб за исключение ее предприятий из конкурсных закупок государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

Если в течение полугодия не удастся договориться с правительством, то группа намерена обратиться в арбитраж в связи с нарушением прав ее дочерних предприятий Vitras-S и Skinest Baltija, сообщила группа.

Подсчеты показывают, что в результате незаконных действий государства в отношении предприятия Vitras-S компания Skinest Rail понесла убытков на сумму 35 млн евро, а в результате действий государства отношении Skinest Baltija убытки составили 27 млн евро.

Директор Skinest Baltija Валдас Расимас говорит, что, мотивируя угрозой национальной безопасности, государство не позволило представившим самое дешевое предложение предприятиям группы получить заказы, а сделки заключаются с другими предприятиями, по его словам, связанными с высшими руководителями государства.

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«В других случаях, когда у государства нет лучшего выбора, препон для заключения сделок не остается. Это ничем не прикрытый пример селективной справедливости и дискриминации», – сказал В. Расимас для пресс-релиза.

В соответствии с практикой инвестиционных споров, после сообщения о намерениях обратиться в международный арбитраж устанавливается так называемый период «для раздумий», в который обе стороны могут договориться мирным путем.

Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest была фактически исключена в прошлом году, когда проверяющая сделки правительственная комиссия и правительство не позволили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием.

Правительство в июне прошлого года указало, что у владельца Skinest Rail Олега Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для национальной безопасности связи с ведомствами зарубежных государств или зарубежными физическими или юридическими лицами.

Skinest в декабре этого года также пожаловалась на Литву Еврокомиссии (ЕК). Как отмечает предприятие, литовские ведомства добиваются вытеснения предприятий этой группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает фундаментальные нормы права Евросоюза (ЕС).

Skinest в августе пожаловалась в ЕК и на Литовские железные дороги, так как они объявляют конкурсы своих дочерних предприятий LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) iи Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD) закрытым порядком, а кроме того, Skinest подозревает, что государство оказывает этим предприятиям помощь.

афиша

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