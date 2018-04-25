Skinest Rail увеличила требование к Литве о возмещении ущерба до 62 млн евро

Nuotrauka skinest.eu

Эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Rail сообщила, что увеличила с 27 млн евро до 62 млн евро требование к правительству Литвы возместить ущерб за исключение ее предприятий из конкурсных закупок государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

Если в течение полугодия не удастся договориться с правительством, то группа намерена обратиться в арбитраж в связи с нарушением прав ее дочерних предприятий Vitras-S и Skinest Baltija, сообщила группа.

Подсчеты показывают, что в результате незаконных действий государства в отношении предприятия Vitras-S компания Skinest Rail понесла убытков на сумму 35 млн евро, а в результате действий государства отношении Skinest Baltija убытки составили 27 млн евро.

Директор Skinest Baltija Валдас Расимас говорит, что, мотивируя угрозой национальной безопасности, государство не позволило представившим самое дешевое предложение предприятиям группы получить заказы, а сделки заключаются с другими предприятиями, по его словам, связанными с высшими руководителями государства.