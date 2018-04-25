Сколько будем отдыхать в 2020 году

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В наступающем году нас ждут пять длинных выходных.

Как обычно, три нерабочих дня выпадают на Пасху: 11 апреля (суббота), 12 апреля – Светлое Христово Воскресение и 13 апреля – второй день Пасхи.

Еще три нерабочих дня выпадают на 1 мая – Международный день труда – пятница и последующие за ним суббота и воскресенье 2 и 3 мая.

Три нерабочих дня нас ожидают на День коронации Миндаугаса – 6 июля (понедельник), и ему предшествуют 4 (суббота) и 5 (воскресенье) июля.