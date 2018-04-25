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TOP,Общество

Сколько будем отдыхать в 2020 году

  • Фото vilnius.lt

В наступающем году нас ждут пять длинных выходных.

Как обычно, три нерабочих дня выпадают на Пасху: 11 апреля (суббота), 12 апреля – Светлое Христово Воскресение и 13 апреля – второй день Пасхи.

Еще три нерабочих дня выпадают на 1 мая – Международный день труда – пятница и последующие за ним суббота и воскресенье 2 и 3 мая.

Три нерабочих дня нас ожидают на День коронации Миндаугаса – 6 июля (понедельник), и ему предшествуют 4 (суббота) и 5 (воскресенье) июля.

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Три нерабочих дня (вместе с субботой 31 октября) выпадают на поминальные дни: 1 ноября – День всех святых (воскресенье); 2 ноября – День поминовения усопших приходится на понедельник.

Четыре выходных будут и на Рождество. Празднуем 24, 25 и 26 декабря – четверг, пятница, суббота и воскресенье 27 декабря.

В наступающем году на воскресенье выпадает День восстановления Литовского государства 16 февраля. Еще несколько нерабочих дней выпадают на середину недели: на среду – День восстановления независимости Литвы 11 марта; Йонинес 24 июня и Новый год – 1 января. Праздник Жолинес – 15 августа будет в субботу.

Подготовлено литовскими СМИ

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