Сколько будем отдыхать в 2021 году

Фото BFL /Шарунаса Мажейки

В наступающем году нас ждут четыре длинных выходных.

Три нерабочих дня выпадают на Новый год: 1 января (пятница) и 2, 3 января, суббота и воскресенье.

Как обычно, три нерабочих дня будут на Пасху: 3 апреля (суббота), 4 апреля – Светлое Христово Воскресение и 5 апреля – второй день Пасхи.

Еще три нерабочих дня будут на Рождество: празднуем 24, 25 и 26 декабря, пятница, суббота и воскресенье соответственно.

Четыре нерабочих дня (вместе с субботой и воскресеньем, 30 и 31 октября) выпадают на поминальные дни: 1 ноября – День всех святых (понедельник); 2 ноября – День поминовения усопших приходится на вторник.

Международный день труда 1 Мая в 2021 году выпадает на субботу, соответственно, 2 мая — воскресенье. Еще один праздник – Жолинес – 15 августа выпадает на воскресенье.

В наступающем году на вторник приходятся День восстановления Литовского государства — 16 февраля и День коронации Миндаугаса – 6 июля. Еще два нерабочих дня выпадают на четверг: День восстановления независимости — 11 марта и Йонинес – 24 июня.

Информация «ЛК»