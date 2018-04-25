Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь?

Фото aviva.lt

Сколько денег вам нужно, чтобы быть довольным своим финансовым положением? Многие ответили бы на этот вопрос — «больше».

Несмотря на то что средняя зарплата в Литве в 2018 году выросла на 10%, а в 2019-м на 8,8%, данные репрезентативного опроса населения, проведенного Aviva Lietuva, показывают, что оценка финансового положения жителей за этот период практически не изменилась. Большинство респондентов не удовлетворены своим материальным положением и оценивают его как среднее — в 2018 году таких людей было 49,7%, в этом году — 51,4%.

Когда достигнут определенный уровень, деньги перестают приносить счастье

Почему, несмотря на рост экономики страны и улучшение объективных финансовых показателей, оценка своего финансового положения жителями остается довольно пессимистичной? Психолог компании Aviva Lietuva Инга Вайделаускене, говорит, что при достижении определенного финансового порога влияние дохода на психологическое состояние становится незначительным. «Товары, приобретаемые для удовлетворения базовых потребностей, различаются по цене, но их набор аналогичен. Для людей важно то, насколько они могут удовлетворить свои основные потребности, такие, как крыша над головой, еда, одежда, необходимые покупки для себя и своих близких. Когда этот порог достигнут и превышен, полученный доход больше не ассоциируется с удовлетворением жизнью или с чувством счастья в целом», — говорит И. Вайделаускене.

Синдром «горящего соседского дома»

На скромную оценку финансового положения могла повлиять пандемия коронавируса. Данные опроса населения Aviva Lietuva показывают, что во время карантина 13 % жителей меньше тратили и больше копили. «Карантин показал, что потребности в потреблении можно значительно снизить, отказаться от развлечений, путешествий, дорогих покупок и жить без этого. Люди тратили меньше, и для удовлетворения необходимых потребностей было достаточно меньших сумм, чем раньше: покупки были более продуманными, люди больше готовили дома, не ели в ресторанах и т. д.», — поясняет психолог Aviva Lietuva.

По сравнению с 2018 годом количество людей, оценивших свое материальное положение как «очень хорошее» и «скорее, хорошее», увеличилось на 3,5%. После карантина свое финансовое положение лучше всего оценили руководители высшего и среднего звена, владельцы малого бизнеса и специалисты-служащие. На этот позитивный толчок мог также повлиять «синдром горящего соседского дома». «Во время карантина многие сравнивали свое положение с положением других людей, судьбу своего бизнеса — с другими. Вероятно, те, кто не потерял работу и сохранил стабильный доход, в посткарантинном исследовании оценили свое финансовое положение лучше, чем в обычных условиях», — говорит И. Вайделаускене.

Психологи утверждают, что на оценку финансового положения также влияют накопленные финансовые резервы и сбережения. «Без сомнения, наличие финансовой подушки помогает чувствовать себя в большей безопасности. Люди с финансовым резервом меньше нервничают из-за возможных финансовых сюрпризов, поэтому более позитивно оценивают свое материальное положение», — говорит специалист.

Aviva Lietuva работает с 2001 года и входит в тройку крупнейших компаний по страхованию жизни и управлению пенсионными активами. Всего Aviva Lietuva обслуживает более 295 тысяч человек по вопросам страхования жизни и клиентов пенсионных фондов. Компания принадлежит одной из крупнейших страховых групп в Европе Aviva.

Информация подготовлена по сообщению Aviva Lietuva