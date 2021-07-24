Сколько сохраняются антитела после заражения COVID-19?

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Уровень антител после заражения коронавирусом остается высоким даже через девять месяцев вне зависимости от того, была ли инфекция явной или бессимптомной, сообщает профильное издание MedicalXpress.

Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона проверили более 85% из 3 тыс. жителей коммуны Во в Италия, в феврале—марте 2020 года на заражение SARS-CoV-2, и проверили их в мае и ноябре 2020 года на антитела. Выяснилось, что у 98,8% инфицированных уровни антител оставались высокими до ноября. Кроме того, в уровне антител не наблюдалось разницы между теми, у кого были симптомы, и пациентами, у которых их не было.

«Мы не нашли доказательств того, что уровни антител между симптоматическими и бессимптомными инфекциями значительно различаются, что позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции. Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции… с помощью разных тестов и в разное время», — сообщила один из авторов, доктор Илария Доригатти из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC.

Команда исследователей также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей, что указывает на потенциальное повторное заражение вирусом, но в свою очередь способствует укреплению иммунной системы.