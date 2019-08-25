Сколько стоит подготовка к школе?

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Хорошая новость для родителей детей школьного возраста – минимальная корзина школьных принадлежностей за год подешевела на 20%, таковы данные экспертов Института финансов банка Swedbank.

Однако, чтобы полностью подготовить ребенка к школе, потребуется не одна сотня евро. На данный момент корзина самых необходимых товаров, в которую входят портфель, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования и другие канцтовары, стоит 58 евро (за год цена упала на 13 евро). «Мы заметили, что в этом году торговые сети значительно расширили ассортимент товаров. Большой ассортимент и рост конкуренции между торговцами повлияли на снижение цен, – сказала руководитель Института финансов банка Swedbank Swedbank Юрате Цвиликене.

Если школьнику нужны не только школьные товары первой необходимости, которые стоят 58 евро, но и новая форма, спортивная одежда, прописи, то дополнительно потребуется еще 200 евро. «Мы заметили, что новая форма в этом году стоит на 8–10% дороже, чем в прошлом. Комплект для девочек стоит 128 евро, а для мальчиков – 123 евро», – сказала Цвиликене. Около 40 евро будет стоить спортивная форма и около 50 — тетради. В общей сложности расходы составят 260 евро. Если родители захотят купить более качественные товары, например, дорогой ранец или форму, то расходы могут составить 500 евро. По словам Я. Цвиликене, родители, желающие сэкономить, должны посетить как минимум 2-3 разных торговых центра, продающих школьные принадлежности.

Цвиликене напомнила, что малоимущим семьям помощь на покупку школьных принадлежностей выделяет мэрия.

Однако с началом учебного года родителей ждут и другие расходы — на экскурсии с классом, кружки, репетиторов. Существует еще один тип расходов: карманные деньги. По данным Института финансов Swedbank, дошкольникам и первоклассникам родители в среднем дают по 5 евро в месяц, 2-4-классикам – до 15 евро, а старшеклассникам – до 30 евро в месяц.

Исследование показало, что родители, как правило, делают сбережения на будущее детей, большая часть которого предназначена на дальнейшее обучение. В настоящее время стоимость обучения в высших учебных заведениях Литвы колеблется от 1, 5 тыс. до 10 тыс. евро в год. Инвестиции в образование могут в значительной степени определить возможности трудоустройства и карьерного роста выпускников и будущие уровни доходов.

Информация «ЛК»

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